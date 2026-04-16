Nella casa del Grande Fratello Vip del 15 aprile si è verificato un acceso scontro tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia, che ha portato a un forte aumento della tensione tra i partecipanti. La lite, avvenuta in cucina, ha rotto un fragile equilibrio tra alcuni concorrenti, portando a un’esplosione di drammi e confronti tra gli stessi. La scena ha attirato l’attenzione di telecamere e spettatori.

Il clima all’interno della casa del Grande Fratello Vip si è radicalmente trasformato nella serata del 15 aprile, quando un dissidio nato in cucina tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia ha sancito la fine di un fragile accordo di convivenza. Lo scontro, scatenato da una provocazione legata a questioni di salute e stanchezza, ha riportato le tensioni ai livelli precedenti, coinvolgendo anche Adriana Volpe nel tentativo di mediare tra le due parti. La dinamica dello scontro in cucina tra le concorrenti. L’episodio che ha dato il via alla nuova fase di ostilità è avvenuto durante un momento di condivisione degli spazi comuni. Alessandra Mussolini, interrogando il gruppo sulla possibilità di tenere tutti svegli durante la notte, ha ricevuto una risposta pungente da parte di Antonella Elia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GF Vip, scontro tra Mussolini ed Elia: esplode il caos in cucina

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