Nel corso di un confessionale, Antonella Elia e Adriana Volpe hanno commentato con parole che esprimevano imbarazzo, prima di una scena che si è svolta in Casa. Il programma Grande Fratello Vip è tornato a essere al centro dell’attenzione in seguito alle tensioni vissute nelle ultime ore all’interno della casa. La puntata è proseguita con momenti che hanno coinvolto i concorrenti e sono stati trasmessi in diretta televisiva.

Il Grande Fratello Vip torna al centro dell’attenzione dopo le tensioni delle ultime ore nella Casa. Sui social si è aperto un confronto acceso tra gli spettatori, con commenti e accuse incrociate legate ai comportamenti di alcuni concorrenti e a quanto sarebbe emerso dopo un passaggio in confessionale. Nel pomeriggio, Adriana Volpe e Antonella Elia si sono ritagliate un momento di pausa in giardino, in un clima apparentemente più disteso. In quel contesto, però, l’attenzione è tornata su Francesca Manzini, rimasta scossa dopo il duro scontro con Marco Berry. Francesca Manzini dopo lo scontro: il confronto in camera e l’abbraccio. Preoccupate per le sue condizioni, Volpe ed Elia hanno deciso di cercarla nelle stanze della Casa.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - GF Vip, Antonella Elia e Adriana Volpe in confessionale: “Che imbarazzo…”, poi la scena in Casa

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