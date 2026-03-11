Bucciano Santuario del Monte Taburno | al via i lavori di riqualificazione sismica

A Bucciano, nel Santuario del Monte Taburno, sono iniziati i lavori di riqualificazione sismica. L’intervento riguarda la stabilizzazione e il miglioramento della sicurezza della struttura sacra e storica situata nella Valle Caudina. L’opera mira a preservare l’edificio, che rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale, attraverso interventi di consolidamento strutturale. I lavori sono stati avviati di recente e si protrarranno nei prossimi mesi.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel cuore della Valle Caudina un importante investimento a tutela del patrimonio sacro-storico-architettonico. Il Sindaco di Bucciano, Pasquale Matera, ad annunciare l’inizio degli importanti interventi di messa in sicurezza sismica e di riqualificazione presso il Santuario di Maria Santissima del Monte Taburno. L’opera, finanziata attraverso i fondi del PNRR (NextGenerationEU), rappresenta un traguardo fondamentale per la tutela di uno dei simboli più preziosi della fede, della storia e dell’identità del nostro territorio. L’obiettivo centrale del progetto è quello di elevare gli standard di sicurezza strutturale dell’intero complesso, garantendo una risposta ottimale in caso di eventi sismici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Bucciano, Santuario del Monte Taburno: al via i lavori di riqualificazione sismica Articoli correlati Infrastrutture turistiche a Monte Sant'Angelo: al via i lavori di riqualificazione in via CastelloProseguono gli interventi di riqualificazione finanziati dalla Regione Puglia dedicati alle infrastrutture turistiche, a Monte Sant'Angelo. Leggi anche: Scooter travolto e poi la fuga: autista rintracciato a Campoli del Monte Taburno