Un'analisi recente rivela che il bilancio di Gaia ha registrato un utile di circa 329mila euro, mentre tra i soci si sono verificati nuovi investimenti e divisioni di opinioni. Si approfondiscono le ragioni per cui il profitto dell'azienda risulta inferiore rispetto ai rendimenti offerti dai titoli di Stato. Inoltre, viene illustrato come Gaia si occupi di gestire grandi quantità di rifiuti, mantenendo un sistema operativo efficiente.

? Cosa scoprirai Perché l'utile di Gaia è inferiore al rendimento dei titoli di Stato?. Come fa l'azienda a gestire volumi di rifiuti così massicci?. Chi deve decidere come spendere i 7 milioni per i nuovi investimenti?. Perché i comuni ricevono compensazioni se l'utile viene accantonato a riserva?.? In Breve Valore produzione 35,3 milioni di euro con margine operativo lordo al 5%. Investimenti da 7 milioni per nuovo impianto fotovoltaico e vasca discarica. Redditività Roe ferma all'1,68% contro il 3,6% dei titoli di Stato. Compensazioni ambientali ai Comuni per oltre 1,7 milioni di euro. L’assemblea degli azionisti di Gaia S.p.A. ha approvato il bilancio d’esercizio 2025 con un utile netto pari a 329.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gaia: utile a 329mila euro e nuovi investimenti tra i soci divisi

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