Fucecchio | nuova rotonda Collega Firenze Lucca Pistoia e Pisa

Da oggi è aperta al traffico una nuova rotonda in località Le Vedute nel comune di Fucecchio. La struttura è stata realizzata per collegare le strade che portano verso Firenze, Lucca, Pistoia e Pisa. L’intervento interessa una zona strategica per il traffico locale e regionale. La nuova rotatoria sostituisce un incrocio precedente e permette una migliore viabilità tra le varie direttrici. L’apertura è stata comunicata dalle autorità locali.

La rotatoria, collocata fra la piana dell’Arno e l’area lucchese, unisce con due direttrici i collegamenti che portano alla Val di Nievole e al padule di Fucecchio e verso l’area naturalistica delle Cerbaie. “Un intervento infrastrutturale fondamentale – nelle parole del presidente della Regione Giani – che oggi abbiamo inaugurato assieme alla sindaca di Firenze e sindaca metropolitana Sara Funaro, Emma Donnini, sindaca di Fucecchio e Brenda Barnini, oggi consigliera regionale ma che ha seguito da sindaca di Empoli tutto il percorso di realizzazione dell’opera negli anni scorsi. Si tratta di un’opera molto attesa dalla cittadinanza perché...🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fucecchio: nuova rotonda. Collega Firenze, Lucca, Pistoia e Pisa Notizie correlate Maltempo: governo proroga stato d’emergenza per le province di Firenze, Livorno, Lucca, Pistoia, Prato, GrossetoFIRENZE – Il Consiglio dei ministri ha deliberato stamane la proroga per altri 12 mesi dello stato di emergenza in alcune province della Toscana,... Da Pistoia a Lucca e Firenze, la scossa di terremoto avvertita in mezza Toscana. Studenti fuori dalle scuolePistoia, 26 marzo 2026 – La forte scossa di terremoto di questa mattina, giovedì 26 marzo, è stata avvertita distintamente in diverse zone della... Tutti gli aggiornamenti Nuova rotonda a Fucecchio, collega Firenze, Lucca, Pistoia e PisaÈ stata inaugurata oggi la nuova rotatoria tra le strade provinciali Romana Lucchese Sp 15, Pesciatina Sp 60 e Poggio Adorno Sp 61 in località Le Vedute nel comune di Fucecchio (Firenze). Punto crucia ... controradio.it Conclusi i lavori della nuova rotatoria alle 'Vedute' a FucecchioInaugurata da Sara Funaro ed Emma Donnini la nuova intersezione tra le strade provinciali Romana Lucchese, Pesciatina e Poggio Adorno ... gonews.it