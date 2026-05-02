Francia duro colpo agli antifà | il Consiglio di Stato conferma lo scioglimento della Juene guarde

Il Consiglio di Stato in Francia ha confermato lo scioglimento della Juene Guarde, un’organizzazione fondata nel 2018 e associata a un ambiente antifascista. La decisione è arrivata dopo aver respinto il ricorso presentato dalla stessa organizzazione. La Juene Guarde, che si identifica come un movimento giovanile, si è trovata ora senza la possibilità di continuare le sue attività legali nel paese.

La Francia ha appena assestato un duro colpo all’ambiente antifascista d’Oltralpe, respingendo il ricorso della Juene guarde fondata da Raphael Arnault nel 2018. Alcuni degli ex militanti sono stati arrestati e indagati per il pestaggio a morte del 23enne Quentin Deranque. Tra i sospettati ci sono anche alcuni assistenti di Arnault, che è diventato deputato de La France insoumise nel 2024. La più alta giurisdizione amministrativa del Paese ha decretato che lo scioglimento dell’organizzazione a giugno 2025 fosse «adatto, necessario e proporzionato alla gravità delle violazioni dell’ordine pubblico». Il Consiglio di Stato francese conferma lo scioglimento della Jeune guarde.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Francia, duro colpo agli antifà: il Consiglio di Stato conferma lo scioglimento della Juene guarde Notizie correlate Il Tar conferma lo scioglimento del Comune di Caserta per camorraIl Tar del Lazio conferma lo scioglimento per infiltrazione mafiosa del Comune di Caserta. Caserta, il Tar conferma lo scioglimento: l’asse Marino-BiondiIl Tribunale Amministrativo Regionale ha confermato la decisione di sciogliere il comune di Caserta a seguito delle gravi infiltrazioni mafiose...