Il Tribunale Amministrativo Regionale ha confermato lo scioglimento del consiglio comunale di Caserta, motivato dalle infiltrazioni mafiose riscontrate nel territorio. La decisione si basa su elementi che collegano l’ex primo cittadino e un dirigente comunale, evidenziando un rapporto che ha influito sulla decisione di intervenire. La questione riguarda principalmente le accuse di presenza di organizzazioni criminali all’interno delle istituzioni locali.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha confermato la decisione di sciogliere il comune di Caserta a seguito delle gravi infiltrazioni mafiose emerse, delineando un quadro in cui il legame tra l’ex sindaco Carlo Marino e il dirigente Franco Biondi ha giocato un ruolo centrale. Nonostante le procedure tecniche di tutela della riservatezza abbiano oscurato le generalità del funzionario nelle carte ufficiali, i dettagli contenuti nella sentenza chiariscono come Biondi sia stato la figura chiave su cui il primo citt imputato ha continuato a fare affidamento per oltre un decennio, gestendo i settori più sensibili dell’amministrazione. L’asse decisionale tra Palazzo Castropignano e la dirigenza tecnica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caserta, il Tar conferma lo scioglimento: l’asse Marino-Biondi

Comune di Caserta, Tar Lazio conferma lo scioglimento per camorra: respinto il ricorso di Marino. Si vota a maggioIl Tar del Lazio respinge il ricorso dell'ex sindaco di Caserta Carlo Marino contro lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche disposto nel 2025...

Il Tar conferma lo scioglimento del Comune di Caserta per camorraIl Tar del Lazio conferma lo scioglimento per infiltrazione mafiosa del Comune di Caserta.