Francesca Manzini rivela | Marco Berry ha detto che Raz Degan è matto scatta la censura della regia al GFVip

Durante una puntata del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha dichiarato che Marco Berry avrebbe commentato negativamente Raz Degan, affermando che fosse matto. La regia del programma ha successivamente censurato questa affermazione. La conversazione ha attirato l’attenzione tra i partecipanti e sui social, dove si sono susseguite reazioni di vario tipo. Non ci sono altri dettagli sulle eventuali conseguenze o reazioni ufficiali.

Al Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha svelato che Marco Berry avrebbe parlato male di Raz Degan. I due hanno lavorato insieme nella trasmissione Mistero. La regia ha censurato la conversazione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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