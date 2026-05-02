Fortuna Sittard-Feyenoord domenica 03 maggio 2026 ore 14 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 3 maggio 2026 alle 14:30 si affrontano Fortuna Sittard e Feyenoord in una partita di campionato. Sono state ufficializzate le formazioni delle due squadre, e sono disponibili quote e pronostici per l'incontro. Il Feyenoord mira a mantenere il secondo posto in classifica, che garantirebbe l’accesso diretto alla fase a gironi della prossima Champions League senza passaggi preliminari.

Il Feyenoord sta cercando di difendere l’importante secondo posto in classifica che permetterebbe al club di qualificarsi direttamente per la prossima Champions League senza passare per i preliminari. A tre giornate dal termine la squadra di Robin van Persie ha tre lunghezze di margine sul NEC per cui le chance di farcela ci sono tutte. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Fortuna Sittard-Feyenoord (domenica 03 maggio 2026 ore 14:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici Notizie correlate Fortuna Sittard-Feyenoord (domenica 03 maggio 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronosticiIl Feyenoord sta cercando di difendere l’importante secondo posto in classifica che permetterebbe al club di qualificarsi direttamente per la... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Fortuna Sittard v Feyenoord: top-two bid meets mid-table aims; Pronostico Fortuna Sittard - Feyenoord: analisi e quote; Inter, impossibile festeggiare già a Torino: ecco quando può arrivare lo scudetto; Feyenoord Rotterdam - FC Groningen | pronostico & migliori quote | 25.04.2026. Tre giornate dalla fine del campionato. Il Feyenoord adesso sembra davvero il favorito alla piazza d'onore, ma il trittico alle sue spalle non sembra arrendersi oltre a giocarsi anche il prezioso terzo posto. Nel prossimo turno AZ vs Twente e Ajax vs PSV chiarira - facebook.com facebook