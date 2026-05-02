Fortuna Sittard-Feyenoord domenica 03 maggio 2026 ore 14 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 3 maggio 2026 alle 14:30 si gioca la partita tra Fortuna Sittard e Feyenoord. Il club ospite, secondo in classifica, punta a mantenere la sua posizione per garantirsi la qualificazione diretta alla prossima Champions League senza passare per i turni preliminari. Sono state diffuse le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici relativi all’incontro.

Il Feyenoord sta cercando di difendere l’importante secondo posto in classifica che permetterebbe al club di qualificarsi direttamente per la prossima Champions League senza passare per i preliminari. A tre giornate dal termine la squadra di Robin van Persie ha tre lunghezze di margine sul NEC per cui le chance di farcela ci sono tutte. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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Tre giornate dalla fine del campionato. Il Feyenoord adesso sembra davvero il favorito alla piazza d'onore, ma il trittico alle sue spalle non sembra arrendersi oltre a giocarsi anche il prezioso terzo posto. Nel prossimo turno AZ vs Twente e Ajax vs PSV chiarira - facebook.com facebook