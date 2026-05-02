Fortuna Sittard-Feyenoord domenica 03 maggio 2026 ore 14 | 30 | formazioni quote pronostici

Domenica 3 maggio 2026 alle ore 14:30 si svolgerà la partita tra Fortuna Sittard e Feyenoord. La squadra ospite punta a mantenere la seconda posizione in classifica, obiettivo che garantirebbe l’accesso diretto alla prossima Champions League senza passare dai turni preliminari. Le formazioni e le quote sono state annunciate, e i pronostici si concentrano sulle possibilità di risultato di questa sfida.

Il Feyenoord sta cercando di difendere l’importante secondo posto in classifica che permetterebbe al club di qualificarsi direttamente per la prossima Champions League senza passare per i preliminari. A tre giornate dal termine la squadra di Robin van Persie ha tre lunghezze di margine sul NEC per cui le chance di farcela ci sono tutte. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Fortuna Sittard-Feyenoord (domenica 03 maggio 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Twente-Feyenoord (domenica 01 marzo 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronosticiLe sfide tra Twente e Feyenoord è quasi sempre una garanzia di alta tensione e competitività, anche nella scorsa stagione c’è un’eccezione che... Feyenoord-Ajax (domenica 22 marzo 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronosticiLa classifica sfida tra Feyenoord e Ajax questa volta è tutta incentrata sulla lotta per il secondo posto nella classifica di Eredivisie. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Pronostico Fortuna Sittard - Feyenoord: analisi e quote; Heerenveen–Fortuna Sittard, le formazioni ufficiali; Standout star seals it for Heerenveen against Fortuna Sittard; Marcell Jacobs sarà al Golden Gala: sui 100 la sfida con Lyles. Tre giornate dalla fine del campionato. Il Feyenoord adesso sembra davvero il favorito alla piazza d'onore, ma il trittico alle sue spalle non sembra arrendersi oltre a giocarsi anche il prezioso terzo posto. Nel prossimo turno AZ vs Twente e Ajax vs PSV chiarira - facebook.com facebook