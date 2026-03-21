Domenica 22 marzo 2026 alle ore 14:30 si giocherà il match tra Feyenoord e Ajax. La partita si svolge nell’ambito della stagione di Eredivisie e riguarda la corsa al secondo posto in classifica. Sono state comunicate le formazioni ufficiali e le quote per le scommesse, mentre i pronostici sono già stati diffusi tra gli appassionati.

La classifica sfida tra Feyenoord e Ajax questa volta è tutta incentrata sulla lotta per il secondo posto nella classifica di Eredivisie. L’esito della partita non sarà comunque decisivo perché poi mancheranno altre sei giornate ma i padroni di casa, qualora vincessero, infliggerebbero un durissimo colpo agli eterni rivali che già ora sono staccati di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Feyenoord-Ajax (domenica 22 marzo 2026 ore 14:30): formazioni, quote, pronostici

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Feyenoord fans at the team's training session today In preparation for the De Klassieker derby against Ajax tomorrow. facebook

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