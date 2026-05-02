Formazioni ufficiali Como Napoli | le scelte di Fabregas e Conte per la sfida di Serie A

Le formazioni ufficiali di Como e Napoli sono state annunciate in vista del match di Serie A valido per la 35ª giornata. Le scelte di formazione sono state comunicate dai tecnici, con Fabregas e Conte che hanno deciso gli undici titolari delle rispettive squadre. La partita si giocherà in Lombardia e rappresenta un momento importante del campionato, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

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