Fondazione Cr Firenze lancia il bando per il trasferimento tecnologico

Il 2 maggio 2026, viene aperto il bando Faber, giunto alla sesta edizione, promosso dalla Fondazione Cr Firenze. Il programma mira a favorire il trasferimento tecnologico nelle piccole e medie imprese della regione, sostenendo l'inserimento di figure altamente specializzate nelle aziende locali. Il bando offre opportunità di supporto e finanziamenti per progetti di innovazione e sviluppo tecnologico.

Firenze, 2 maggio 2026 - Fondazione Cr Firenze promuove il trasferimento tecnologico nelle piccole e medie imprese: al via il bando Faber, sesta edizione del programma che sostiene l'inserimento di figure altamente specializzate nelle aziende del territorio. L'obiettivo dell'iniziativa è mettere a disposizione sei contributi destinati ad assumere altrettanti ricercatori in aziende con sede operativa nella Città Metropolitana di Firenze o nella Provincia di Arezzo. Per ciascuno studente selezionato il programma riconosce un contributo annuo di importo sino a 25.000 euro, qualora il costo lordo aziendale complessivo del ricercatore sia di almeno 45.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fondazione Cr Firenze lancia il bando per il trasferimento tecnologico Notizie correlate Fondazione CR Firenze apre la nuova edizione del bando Spettacolo dal VivoArezzo, 18 febbraio 2026 – Fondazione CR Firenze conferma anche per il 2026 il suo impegno a sostegno del settore dello spettacolo dal vivo,... Fondazione CR Firenze approva il consuntivo 2025: avanzo record da 119 milioni (+16,7%)Il Comitato di Indirizzo di Fondazione CR Firenze, riunito oggi sotto la presidenza di Bernabò Bocca, ha approvato all’unanimità il bilancio... Altri aggiornamenti Fondazione Cr Firenze lancia il bando per il trasferimento tecnologicoFirenze, 2 maggio 2026 - Fondazione Cr Firenze promuove il trasferimento tecnologico nelle piccole e medie imprese: al via il bando Faber, sesta edizione del programma che sostiene l'inserimento di fi ... lanazione.it Fondazione CR Firenze: approvato il bilancio 2025 con un avanzo record di 119 milioni di euro (+16,7%)Via libera al bilancio consuntivo: aumentano le risorse messe a disposizione dell’attività istituzionale: 64 milioni di euro di cui 40 per l’attività corrente e 24 per progetti strategici ... lanazione.it