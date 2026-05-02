Foglia domina a Orzinuovi | è il nuovo campione italiano dei gallo

A Orzinuovi, un concorrente si è aggiudicato il titolo di campione italiano dei gallo, dominando la competizione. La decisione dei giudici ha diviso le opinioni, con alcune valutazioni che hanno portato a un risultato contestato. I giudici hanno analizzato vari aspetti tecnici, come l’atteggiamento, la postura e le mosse del gallo, determinando così il vincitore. La gara si è svolta davanti a un pubblico interessato alle dinamiche di questa disciplina.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i giudici a dividersi così tanto sul verdetto?. Quali dettagli tecnici hanno permesso a Foglia di gestire il ring?. Chi sono gli altri pugili che hanno vinto i titoli minori?. Perché questo premio economico cambierà il futuro dei pesi gallo?.? In Breve I giudici hanno assegnato punteggi di 97-93, 95-95 e 96-94 a favore di Foglia.. Cezar Ieseanu ha vinto la semifinale superwelter contro Francesco Lezzo ai punti.. Alessandro Capuozzi ha sconfitto Lemac nella categoria cruiser al Pala Bertocchi.. La vittoria garantisce a Foglia una borsa economica di 1000 euro.. Alex Foglia conquista il titolo italiano dei pesi gallo al Pala Bertocchi di Orzinuovi, superando Nicola Mancosu con una decisione maggioritaria dopo un confronto tecnico molto serrato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Foglia domina a Orzinuovi: è il nuovo campione italiano dei gallo Notizie correlate Leggi anche: Alex Foglia è il nuovo campione italiano dei pesi gallo: rivivi le emozioni della finale su Sportface TV Paolo Trutalli è il nuovo campione italiano di freccettePaolo Trutalli è il nuovo campione italiano di freccette: questo l'esito del campionato italiano organizzato per la prima volta dalla FIGeST come...