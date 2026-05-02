Finisce fuori strada con la bici | ciclista precipita per metri in un dirupo

Un incidente si è verificato nel Vco oggi poco dopo mezzogiorno sulla ciclabile che collega Bagnella di Omegna a Nonio. Un ciclista, uscito fuori strada, è caduto in un dirupo per diversi metri, riportando vari traumi. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento, e sul posto sono intervenuti i soccorsi. Nessuna informazione è stata fornita sulla condizione attuale del ciclista.

Incidente nel Vco. Oggi, sabato 2 maggio, poco dopo mezzogiorno sulla ciclabile che dalla località Bagnella di Omegna porta a Nonio un ciclista è finito fuori strada ed è precipitato in un dirupo per diversi metri procurandosi diversi traumi. Intervenuti sul posto il personale del 118 con.🔗 Leggi su Novaratoday.it

STRADE bagnate… BICI distrutta

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