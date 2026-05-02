Fermato in via Don Minzoni un 30enne segnalato dai commercianti era ricercato per una notifica giudiziaria

Un uomo di 30 anni è stato fermato in via Don Minzoni dopo essere stato segnalato dai commercianti. Era ricercato per una notifica giudiziaria e gli agenti della Polizia di Stato lo hanno arrestato nel corso di un servizio di controllo nel centro della città. L’attività di monitoraggio continua per garantire la sicurezza nel capoluogo.

Prosegue l'attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato nel capoluogo ciociaro. Nella giornata di ieri, gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Frosinone hanno portato a termine due distinte operazioni, conclusesi con una denuncia all'Autorità Giudiziaria e una.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Fermato in città per un controllo: era ricercato in tutta Europa per drogaSi muoveva in città cercando di non dare nell’occhio, ma su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale. Tutti gli aggiornamenti Occupazione di via Don Minzoni, arriva anche Ilaria Salis. Cavedagna (FdI): Pronti a denunciareSono una trentina i soggetti già riconosciuti: per loro si prospetta la denuncia per invasione di terreni ed edifici. Non è escluso che però possano essere contestati altri reati, in base a quanto ... ilrestodelcarlino.it Il nuovo piano viabilità. Più sicurezza nella zona di via Don MinzoniAmpia partecipazione e confronto costruttivo hanno caratterizzato l’incontro pubblico sulla nuova viabilità cittadina, svoltosi nella Sala Consiliare di Palazzo ... msn.com