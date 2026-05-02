Famiglie in movimento con ‘On the move’ | sport giochi e volontariato al parco

A Ferrara, nelle giornate di lunedì 4 e lunedì 11, si svolge l’iniziativa ‘On the move’ nel parco di via Luigi Bosi. Promossa dal Csi, l’evento si svolge dalle 16 alle 19 e coinvolge famiglie attraverso attività sportive, giochi e volontariato. L’obiettivo è trasformare il parco in un punto di ritrovo e partecipazione, all’interno del progetto ‘Family district’.

Ferrara si muove con ‘On the move’, nell’ambito del progetto ‘Family district’: un’iniziativa nuova, promossa dal Csi e distribuita su due giornate (lunedì 4 e lunedì 11 dalle 16 alle 19), che unisce movimento e protagonismo, trasformando il parco di via Luigi Bosi in un luogo di incontro e di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Nuova lite fra famiglie rom a Santa Rita: panico tra la gente al parco giochiPomeriggio di tensione oggi, 29 aprile 2026, a Santa Rita, il popoloso quartiere di Lanciano finito alla ribalta delle cronache nei mesi scorsi. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Famiglie in movimento con ‘On the move’: sport, giochi e volontariato al parco; TapTino: 10mila euro per aiutare bambini con ADHD; La XV edizione di Famiglia sei Granda propone 12 iniziative in 5 città della provincia di Cuneo; Frosinone, Amoro in movimento. Gianluca Lo Presti - Psicologo. . Parliamo di ciò che le famiglie chiedono oggi in relazione alla dislessia. Non chiedono privilegi o scorciatoie, ma cose semplici e fondamentali come diagnosi chiare, strumenti efficaci e collaborazione. Queste richieste di buon - facebook.com facebook 144 emendamenti per un solo motivo: tenere le famiglie fuori dalla porta mentre si decide cosa mettere in testa ai bambini. Liberi quindi di indottrinare. Il Ddl Valditara è rinviato. Nessuna data ancora fissata. Noi non molliamo. Mio Figlio NO e il tuo #MioFiglio x.com