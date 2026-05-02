Facilitazione per il fascicolo sanitario elettronico lo sportello trasloca | la mappa

Da lunedì 4 maggio, lo sportello dedicato alla facilitazione del fascicolo sanitario elettronico di Ferrara cambierà sede. Il servizio, attualmente presso la Casa della Comunità Cittadella San Rocco di corso Giovecca, si sposterà al Settore 15, al piano terra nell’aula E. La nuova ubicazione permette di continuare a fornire assistenza ai cittadini per l'accesso e la gestione del fascicolo sanitario elettronico.

Da lunedì 4 maggio lo Sportello di facilitazione per il fascicolo sanitario elettronico di Ferrara, situato alla Casa della Comunità Cittadella San Rocco di corso Giovecca si trasferisce al Settore 15 (Piano terra - Aula E). Lo sportello riceve su appuntamento il lunedì dalle 13 alle 16 e il.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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