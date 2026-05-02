Facileit punta sui centri commerciali | 70 nuovi corner e nuove assunzioni

Facile.it ha annunciato l'apertura di 70 nuovi corner in centri commerciali, con l'intenzione di ampliare la propria presenza sul territorio. L'azienda prevede anche nuove assunzioni per figure professionali dedicate alla gestione di questi spazi, in particolare per offrire consulenze su mutui e assicurazioni. La strategia mira a rafforzare l'offerta di servizi direttamente nei punti vendita, con un focus sulla presenza fisica e sul contatto diretto con i clienti.

? Cosa scoprirai Come cambierà la consulenza per mutui e assicurazioni nei centri commerciali?. Quali nuove figure professionali cercherà l'azienda per gestire i corner?. Perché il contatto umano diventa fondamentale per chi sceglie online?. Dove si concentreranno le prossime aperture dopo il successo al Sud?.? In Breve Piano di espansione prevede 70 nuovi corner fisici entro l'anno 2027.. Nuove assunzioni riguarderanno consulenti, addetti vendite e specialisti IT in tutta Italia.. Aperture previste in Toscana per estendere la presenza dal Sud al Centro-Nord.. Programmi di formazione interna favoriscono l'ingresso di giovani diplomati e laureati senza esperienza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Facile.it punta sui centri commerciali: 70 nuovi corner e nuove assunzioni Notizie correlate ADHR Group punta sui talenti: oltre 15 assunzioni in ambito HR e nuove apertureNelle strategie di sviluppo del mercato del lavoro sempre più aziende guardano con attenzione alla costruzione di competenze interne e alla ricerca... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Facile.it sbarca nei mall; Le soluzioni per mutuo 90 per cento di maggio 2026; Assicurazioni animali aprile 2026: coperture fino a 5.000€ e servizi inclusi; Mutui MPS aprile 2026: confronto tra tassi fissi e variabili. Facile.it assume personale per 70 aperture, anche senza esperienza: come candidarsiL’impresa leader nella comparazione di prezzi di bollette e assicurazioni allarga la rete di corner nei supermercati e assume personale ... quifinanza.it Krapfen di Patate con Pollo e Verdure: Una Delizia Facile per la Famiglia! Salva la ricetta nel primo commento - facebook.com facebook Distruggete tutto (tanto Hezbollah non lo distruggono quindi più facile con le case) x.com