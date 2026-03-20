ADHR Group punta sui talenti | oltre 15 assunzioni in ambito HR e nuove aperture

ADHR Group annuncia di aver effettuato più di 15 assunzioni nel settore HR e ha aperto nuove posizioni. L’azienda si concentra sulla crescita interna e sulla valorizzazione delle competenze, rispondendo alle esigenze del mercato del lavoro. Le nuove assunzioni riguardano diversi ruoli e si inseriscono in un piano di espansione che coinvolge anche l’apertura di nuove sedi.

Nelle strategie di sviluppo del mercato del lavoro sempre più aziende guardano con attenzione alla costruzione di competenze interne e alla ricerca di talenti. In questo scenario, ADHR Group, uno dei principali player italiani del settore delle agenzie per il lavoro, mette sul piatto un piano di crescita ambizioso focalizzato sul Permanent Recruitment — la selezione e l’assunzione di professionisti per le imprese clienti — e annuncia tra le 15-20 posizioni aperte entro l’anno dedicate proprio a rafforzare quest’area su scala nazionale. L’annuncio arriva nel quadro di una espansione generale del Gruppo resa nota il mese scorso, con numeri che raccontano una crescita costante e sostenuta che punta a raggiungere i 200 milioni nel 2027, mentre la presenza sul territorio si amplia costantemente con filiali e uffici specializzati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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