Escursione in cresta finisce con salvataggio in notturna | due 31enni recuperati dal Soccorso alpino

Due uomini di 31 anni, provenienti da Ferrara, sono stati recuperati dal Soccorso alpino dopo un'escursione in cresta terminata con un intervento notturno. La giornata di escursione si è conclusa con il loro blocco su un tratto impervio, a causa della perdita di orientamento durante la discesa. L'intervento di soccorso si è reso necessario nel pomeriggio del primo maggio e si è protratto fino alla notte.

Si è conclusa con un intervento notturno del Soccorso alpino una lunga escursione in quota che ha visto protagonisti due uomini di 31 anni, originari di Ferrara, rimasti bloccati il primo maggio su un tratto impervio dopo aver perso l’orientamento in discesa.Iscriviti al canale WhatsApp di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Grignetta, notte di paura: due ragazzi si perdono verso la vetta, recuperati dal soccorso alpinoNotte di paura in montagna, con un intervento delicato che ha mobilitato più squadre di soccorso.