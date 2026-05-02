Enel cerca talenti a Roma | stage in ambito Finance da 800 euro

Enel ha avviato una selezione a Roma per uno stage nel settore Finance, con una retribuzione di 800 euro. La posizione è rivolta a studenti o neolaureati che abbiano conseguito un titolo accademico compatibile con le competenze richieste. Durante il percorso, il candidato potrà approfondire aspetti legati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale nelle attività finanziarie dell'azienda. La selezione si rivolge a profili con formazione specifica nel campo economico o finanziario.

? Cosa scoprirai Chi sono i profili accademici ricercati per questo ruolo?. Come influirà l'intelligenza artificiale sulle attività del nuovo stagista?. Quali responsabilità gestirà il Junior Controller nel team Planning?. Perché Enel punta su competenze matematiche e statistiche avanzate?.? In Breve Scadenza candidature fissata entro il 13 maggio 2026 per il ruolo a Roma.. Rimborso spese mensile di 800 euro con erogazione di buoni pasto.. Tirocinio extracurriculare della durata di 6 mesi con modalità di lavoro ibrida.. Enel impiega oltre 60.000 persone e serve 69 milioni di utenti globali..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Enel cerca talenti a Roma: stage in ambito Finance da 800 euro Notizie correlate Giovane Economista Italiana: Da Stage a 90mila Euro Annui in Svizzera, Fuga di Talenti dall’Italia.La Svizzera Chiama: Fara, 23 Anni e un Futuro da 90 Mila Euro Lontano dall'Italia Fara Palomba, giovane economista italiana, ha scelto di costruire... Forlì Musica cerca nuovi talenti: borse di studio e stage per i migliori musicisti under 16Si scaldano i motori per la 22esima edizione di “Adotta un musicista”, concorso riservato a musicisti under16 promosso dall’associazione ForlìMusica.