Elezioni Venezia | budget a leva con 167mila euro per la lista Venturini

Nelle recenti elezioni a Venezia, la lista Venturini ha annunciato un budget di 167 mila euro, pari a una delle somme più alte tra le forze in campo. Sono stati resi noti alcuni dei finanziatori che hanno contribuito a questa cifra, mentre sulle intese tra i vari schieramenti si stanno concentrando le attenzioni. Le modalità di raccolta fondi e le implicazioni di questa somma sul quadro politico locale sono ora al centro del dibattito pubblico.

? Cosa scoprirai Chi sono i finanziatori dietro il massiccio budget della lista Venturini?. Come influenzerà questo squilibrio economico i rapporti tra gli alleati?. Cosa chiederanno i sostenitori ai candidati una volta eletti?. Perché alcune liste hanno budget così diversi dalle altre?.? In Breve Lega stanzia 50 mila euro e Fratelli d'Italia 32.800 euro per il centrodestra.. Partito Democratico prevede 33.700 euro mentre lista Boldrin ne indica 52.488.. Venturini destina 100 mila euro a mezzi e materiali per la propaganda.. Marco Gasparinetti solleva dubbi sui finanziatori dietro i budget più elevati.. I preventivi di spesa per le elezioni comunali di Venezia, pubblicati il 28 aprile nell’albo pretorio, mostrano un budget di 167 mila euro per la lista Simone Venturini.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Elezioni Venezia: budget a leva con 167mila euro per la lista Venturini Notizie correlate Spese elettorali previste: la lista Venturini al top con 167mila euro, Pd a 34 milaIl 28 aprile sono state pubblicate nell'albo pretorio del comune di Venezia le spese elettorali previste per le varie liste e partiti candidati alle... Azione a Venezia: niente lista, sì a Venturini e al centrodestraUna decisione strategica sta ridisegnando le alleanze elettorali in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio. Aggiornamenti e dibattiti Elezioni Comune Venezia: presentata la lista del PD a sostegno di Andrea MartellaFolta, cosmopolita, intergenerazionale: il Partito Democratico svela la squadra dei candidati consiglieri alle prossime elezioni comunali a Venezia. Trentasei in tutto gli aspiranti dem a un seggio a ... rainews.it Sondaggio Comunali Venezia, testa a testa tra Martella e Venturini ma centrosinistra avanti di misura | DATISi preannuncia una sfida serrata quella per le elezioni comunali Venezia, secondo l’ultimo sondaggio diffuso da VeneziaToday in collaborazione con Tecnè. I dati mostrano un elettorato ancora fluido e ... strettoweb.com