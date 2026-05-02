Elezioni a Cervia M5S conferma il sostegno a Boschetti | Farabegoli è capolista

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato la propria lista di 16 candidati in vista delle elezioni amministrative di fine maggio. La candidatura a sindaco sarà quella di Mirko Boschetti, con Farabegoli indicato come capolista. La presentazione ufficiale si è svolta nelle scorse settimane, con il partito che ha confermato il proprio supporto al candidato scelto. Le elezioni si terranno nei giorni del 24 e 25 maggio.

Il Movimento 5 Stelle ha presentato la lista dei 16 candidati alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a sostegno del candidato sindaco Mirko Boschetti. A guidare la lista è Samanta Farabegoli, già consigliera comunale e capogruppo, indicata come capolista.Alla presentazione hanno.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Cervia, alle elezioni Boschetti incassa il sostegno del M5S con la lista guidata da Samanta FarabegoliCome già annunciato nelle settimane scorse, a Cervia il grande campo largo che ha deciso di sostenere la candidatura a sindaco di Mirko Boschetti,... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Verso le elezioni, doppio impegno di Giuseppe Conte nel Ravennate: il presidente M5S presenta Nova; Elezioni a Cervia e Faenza: arriva la segretaria del Pd Elly Schlein: Un segnale politico forte e molto importante; Elezioni, il programma di Delorenzi per Cervia: Sicurezza, nuova bretella per la città e turismo di qualità; Verso le elezioni: il Partito Democratico presenta la sua squadra per Cervia: Vicini ai cittadini. Liste delle elezioni comunali a Cervia 2026: tutti i nomi a sostegno dei 4 candidati a sindacoSi vota domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026: la campagna elettore è già nel vivo. Assieme ai pretendenti alla poltrona di sindaco c’è il ‘piccolo esercito’ dei pretendenti a quella di consigliere comu ... msn.com Elezioni a Cervia, il Pd presenta i candidati: incontro il 28 aprile alla Casa delle AieIl Partito Democratico di Cervia presenta la propria lista in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. L’appuntamento è in programma ... ravennanotizie.it ELEZIONI A MONTENERO, IL TAR RIAMMETTE DUE LISTE ESCLUSE In vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio a Montenero di Bisaccia, il Tar Molise ha accolto il ricorso delle liste inizialmente escluse. Tornano così in corsa “Montenero Digni - facebook.com facebook Sondaggi politici, il governo Meloni non piace più. Il campo largo vincerebbe le elezioni - la Repubblica x.com