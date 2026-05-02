La skincare giapponese, nota come J Beauty, sta guadagnando popolarità anche in Europa. Questa routine comprende diversi passaggi e prodotti specifici, ormai diffusi tra gli appassionati di bellezza. Su GQ Italia vengono presentate diverse referenze, con una selezione curata dagli editori. Quando si acquista uno di questi prodotti tramite i link indicati, Condé Nast può ricevere una commissione affiliata.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. La J Beauty non ha mai avuto l’aggressività in termini pop della skincare coreana. Nessun packaging da cartone animato, pochi trend virali su TikTok, quasi zero maschere a forma di panda da regalare all’amico. Eppure, mentre tutti guardavano la Corea, il Giappone continuava a fare ciò che gli riesce meglio da decenni: perfezionare formule con disciplina quasi maniacale. E così oggi la J Beauty sta conquistando anche l’Europa proprio per questo approccio più minimal.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - È ora di scoprire la J Beauty, la skincare routine giapponese che ora sta facendo impazzire anche l'Europa

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