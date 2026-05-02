Venerdì sera si è spento improvvisamente a 59 anni Alessandro Zanardi, noto campione paralimpico e figura di rilievo nel mondo dello sport. La sua scomparsa ha suscitato vasta attenzione, lasciando un vuoto nel panorama sportivo e tra i suoi numerosi sostenitori. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, confermando la fine di una carriera ricca di successi e di un percorso di vita molto seguito.

È morto Alessandro ‘Alex’ Zanardi. Il campione paralimpico si è spento improvvisamente venerdì sera all'età di 59 anni. Nato a Bologna, Zanardi è stato un simbolo nella disciplina della handbike, in cui ha conquistato quattro ori e due argenti alle Paralimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016, vincendo.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

È morto Alex Zanardi

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