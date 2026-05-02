Recentemente si è diffusa tra le ragazze che frequentano le discoteche una richiesta abbastanza comune: qualcuno chiede di essere accompagnato quando va a prendere la propria figlia in locale. Questa situazione si ripete in diversi contesti e viene condivisa sui social media, diventando un tema di discussione tra i giovani. La richiesta avviene spesso in modo informale, senza particolari complicazioni o approfondimenti.

«C he ne dici di accompagnarmi, una di queste sere, quando vado a prendere mia figlia in discoteca?». La folle proposta, che viene da un’amica, madre di due adolescenti femmine, mi suona un po’ come se mi avesse detto: «Vieni con me dal dentista a tirarti anche tu due molari?». E infatti la guardo in maniera significativamente dissuasiva. Genitori in crisi e adolescenti senza limiti. L’emergenza educativa in Italia X Leggi anche › Sesso: i giovani lo fanno non protetto. Al via la campagna di sensibilizzazione «Peccato», replica lei: «Sai quante cose impareresti su queste piccole donne?». La sua domanda, a questo punto, diventa una provocazione.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - È la moda del momento tra le ragazze che vanno a ballare

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