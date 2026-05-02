Don Jaku torna in India il saluto ai fedeli | Che Dio vegli sulla vostra vita
Lunedì 4 maggio, don Jaku, sacerdote noto per il suo impegno nella diocesi di Sessa Aurunca, tornerà in India dopo aver trascorso diverso tempo in Italia. Prima di partire, ha rivolto un messaggio ai fedeli, augurando che Dio protegga le loro vite. La sua partenza segna la conclusione di un periodo di attività nella diocesi italiana, prima di riprendere il suo cammino nel paese di origine.
Lunedì 4 maggio Don Jayaraju Jaku conosciuto come Don Jaku farà ritorno nella sua India, lasciando laDiocesi di Sessa Aurunca.A dare l'annuncio ai suoi fedeli lo stesso Don Jaku, “lascio per sempre la Diocesi di Sessa Aurunca e tutti voi. Nel mio cuore c'è gioia perchè ritorno dopo tanti anni al.🔗 Leggi su Casertanews.it
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