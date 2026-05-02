Il team di Domotek Volley si trova ad affrontare una novità dopo che l’amministrazione comunale ha deciso di negare l’accesso al PalaCalafiore, costringendo la squadra a cambiare sede di allenamento e partite. Questa decisione ha suscitato amarezza tra i giocatori e lo staff, con il tecnico che ha espresso il suo disappunto. La situazione ha suscitato molte domande sulla futura disponibilità delle strutture sportive e sulle ripercussioni per la squadra.

? Cosa scoprirai Come influirà il cambio di palazzetto sulla determinazione dei giocatori?. Perché l'amministrazione comunale ha negato l'accesso al PalaCalafiore?. Quali sono le conseguenze logistiche del passaggio al PalaBenvenuti?. Chi deve rispondere della decisione che limita il supporto dei tifosi?.? In Breve Spostamento forzato dal PalaCalafiore al più piccolo PalaBenvenuti per decisione comunale.. Riduzione della capienza dai 5000 tifori abituali a un numero chiuso limitato.. Club ha vinto Coppa Italia A3 e Supercoppa Italia A3 in un anno.. Polimeni lamenta il paradosso tra ambizione sportiva e gestione burocratica locale.. La Domotek Volley deve affrontare la prima gara della finale Playoff per la Serie A2 nel PalaBenvenuti, dopo che una decisione del Comune ha impedito il ritorno della squadra reggina al PalaCalafiore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Domotek Volley: Polimeni amareggiato per il cambio di palazzetto

Notizie correlate

Serie A3, Domotek vola e vince a Napoli ma Polimeni frenaDomotek Reggio Calabria vince a Napoli ma Polimeni avverte: “In A3 non ci sono favori” La Domotek Reggio Calabria ha consolidato la sua leadership...

Serie A3, Domotek vola e vince a Napoli ma Polimeni frena: "Qui di facile non c'è nulla"Archiviata la pratica Napoli, la squadra di Reggio Calabria è già proiettata al prossimo impegno, in programma sabato al PalaCalafiore alle ore 18...

Contenuti utili per approfondire

Domotek Volley via dal PalaCalafiore, l’amarezza di Polimeni: non vedremo 5000 tifosi, era la loro finale | INTERVISTAUna gioia a metà quella di mister Polimeni nonostante la finale Playoff per la Serie A2 raggiunta dalla sua Domotek Volley questa sera. Ragazzi straordinari li ha definiti, per aver raggiunto la 4ª ... strettoweb.com

L’ultima figuraccia. Domotek cacciata dal PalaCalafiore per la finale Playoff: il Comune piazza Notre Dame de Paris!Oggi la Domotek Volley ha aggiunto un altro tassello al suo straordinario mosaico. I reggini, davanti a oltre 4000 persone che hanno riempito il PalaCalafiore il 1° maggio, di venerdì sera, rinunciand ... strettoweb.com