Serie A3 Domotek vola e vince a Napoli ma Polimeni frena

La squadra Domotek Reggio Calabria ha portato a casa una vittoria importante a Napoli, ma l’allenatore Polimeni avverte: “In A3 non ci sono favori”. La partita si è disputata in una palestra affollata, dove i giocatori hanno dato il massimo per ottenere tre punti fondamentali nella corsa alla vetta.

Domotek Reggio Calabria vince a Napoli ma Polimeni avverte: "In A3 non ci sono favori". La Domotek Reggio Calabria ha consolidato la sua leadership nel girone blu di Serie A3, superando il Gaia Energy Napoli con un punteggio di 3-1 in una trasferta combattuta. La vittoria, ottenuta domenica 15 febbraio, proietta i calabresi verso la vetta della classifica, ma l'allenatore Vincenzo Polimeni mette in guardia: il campionato è ancora lungo e nessuna partita è facile. La sfida di sabato prossimo contro Terni, con il ritorno in campo dell'ex Antonio Picardo, si preannuncia particolarmente emozionante. Serie A3, Domotek vola e vince a Napoli ma Polimeni frena: Qui di facile non c'è nulla. Archiviata la pratica Napoli, la squadra di Reggio Calabria è già proiettata al prossimo impegno, in programma sabato al PalaCalafiore alle ore 18. Serie A3 Credem Banca – 6ª giornata di ritorno (Girone Blu) La Domotek Reggio Calabria conquista una vittoria esterna per 3–1 sul campo della Gaia Energy Napoli nella 6ª giornata di ritorno del Girone Blu di Serie A3 Credem Banca.