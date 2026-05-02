Diretta gol Serie A LIVE | in campo Udinese Torino

Oggi si disputano due partite della 35ª giornata di Serie A, con Udinese e Torino in campo. La giornata prevede aggiornamenti in tempo reale su risultato, moviola e cronaca delle sfide. La copertura include anche le partite della 34ª giornata, offrendo sintesi e tabellini in diretta. Gli appassionati possono seguire le partite tramite la trasmissione live, con aggiornamenti costanti sui momenti salienti e le azioni più importanti.

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Il quinto gol in stagione in Serie A di Zaniolo sblocca Torino-Udinese

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