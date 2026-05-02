Diretta gol Serie A LIVE | in campo Como Napoli

Nella 35ª giornata di Serie A, si svolgono le partite tra Como e Napoli. La diretta gol offre aggiornamenti in tempo reale su risultati, moviola e cronaca delle sfide in corso. La giornata include anche le partite della 34ª giornata, con sintesi e tabellini disponibili online. La cronaca live permette di seguire ogni momento delle partite in modo diretto e immediato.

Asllani trascina il Besiktas e l’Inter gongola: riscatto dei turchi sempre più vicino? Gli aggiornamenti Calciomercato Roma, il futuro di Dybala tra volontà e strategia: la scelta è chiara. E Gasperini. Mateta torna nel mirino: intreccio di mercato tra Milan e Juventus! L’agente del francese a San Siro D’Aversa nel post gara: «Siamo partiti bene ma nel secondo tempo mi sono arrabbiato. Udinese? Hanno meritato, ma gli errori sono nostri» Runjaic sicuro nel post partita: «Siamo contenti di come abbiamo giocato. Zaniolo ha dato un gran contributo come tutti. A Cagliari.» Fabregas svela nel pre partita: «Io studio Conte? Lo facevo come giocatore e provo a farlo come allenatore.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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