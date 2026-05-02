Como-Napoli LIVE risultato in diretta della partita di Serie A | attese le formazioni ufficiali giocatori in campo alle ore 18

Alle ore 18 si gioca la partita di Serie A tra Como e Napoli. Prima del calcio d'inizio si attendono le formazioni ufficiali delle due squadre. La cronaca si svilupperà minuto per minuto, offrendo aggiornamenti in tempo reale sul risultato e sugli eventi principali del match. La partita sarà seguita con attenzione dai tifosi e dagli appassionati del campionato italiano.