Rivoluzione Cognitiva | Allenamento Computerizzato Rallenta la Demenza per Decenni

Un nuovo studio dimostra che l'uso di programmi di allenamento computerizzato può rallentare la progressione della demenza di diversi decenni. La ricerca ha coinvolto centinaia di anziani che hanno seguito esercizi digitali specifici, ottenendo risultati concreti sulla memoria e sulle capacità cognitive. I ricercatori hanno osservato miglioramenti evidenti in pazienti che avevano iniziato l’intervento prima che la malattia avanzasse troppo. Questo metodo potrebbe cambiare il modo di affrontare la demenza, offrendo una soluzione praticabile e accessibile.

L'allenamento cognitivo riduce il rischio di demenzaUn gruppo di ricercatori italiani ha scoperto che l'allenamento cognitivo al computer può ridurre il rischio di demenza, anche dopo due decenni. Demenza, come ridurre i rischi grazie all'allenamento cognitivo: lo studioUno studio recente ha scoperto che un semplice esercizio cognitivo svolto al computer può abbassare il rischio di sviluppare demenza anche a distanza di vent'anni. Quando l'Allenamento Mentale Diventa Cruciale Dopo i 65 AnniScopri l'importanza dell'allenamento mentale cruciale dopo i 65 anni per preservare la salute cognitiva e migliorare la memoria. Alzheimer e decadimento cognitivo, ecco l'allenamento di sei settimane che riduce il rischio negli over-65Un training mirato con richiami negli anni successivi abbassa significativamente le probabilità di andare incontro a demenza a 20 anni negli anziani