Un rappresentante del settore calcio italiano ha commentato la situazione attuale, evidenziando come il nostro calcio soffra di una carenza di risorse rispetto alle altre nazioni europee. In particolare, si è soffermato sulla partecipazione alla Champions League, sottolineando i limiti economici e tattici che influenzano le prestazioni e la competitività delle squadre italiane nel contesto internazionale.

Inter News 24 De Paola, l’analisi sulla Champions League evidenzia i limiti economici e tattici del nostro movimento sportivo. Il dibattito sulla distanza tra il calcio italiano e le grandi potenze europee si accende dopo le semifinali di andata di Champions League. Intervenuto su TMW Radio, il giornalista Paolo De Paola ha espresso un’analisi lucida e amara sullo stato di salute della nostra Serie A, evidenziando come il fattore finanziario sia diventato ormai un ostacolo insormontabile per competere ai massimi livelli internazionali. De Paola, la crisi economica e la speranza legata ai tecnici: il ruolo di Spalletti. Secondo De Paola, la questione principale risiede nell’impossibilità di reggere il passo delle big straniere dal punto di vista degli investimenti.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - De Paola e il divario con l’Europa: «Il calcio italiano soffre la mancanza di risorse»

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