salvini parliamo di proroga del taglio delle accise ma da sola non basta

In Italia si discute sulla possibilità di prorogare il taglio delle accise sui carburanti, un intervento che riguarda le aziende di autotrasporto. Tuttavia, alcuni rappresentanti hanno precisato che questa misura da sola non è sufficiente, poiché il risparmio non si traduce automaticamente nei bilanci delle imprese di settore. La questione viene analizzata in un contesto più ampio di interventi e strategie di supporto.

Si valuta la proroga del taglio delle accise? "Ne stiamo parlando per però da solo non basta, perché il taglio delle accise sui bilanci delle aziende di autotrasporto non arriva. E siccome c'è uno sciopero già oggi convocato per il 25 maggio per una settimana, bloccare l'Italia per una settimana significa il caos, significa la paralisi, significa tornare ai tempi del Covid e chiudere. E io non voglio chiudere, quindi o l'Europa ci permette di aiutare o aiutiamo fregandocene di quello che ci dice l'Europa". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, parlando con i giornalisti in Transatlantico alla Camera.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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