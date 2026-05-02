Dalla strada al palco Special 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la quarta puntata

Sabato 2 maggio 2026 alle 21,30 su Rai 1 viene trasmessa la quarta puntata di Dalla strada al palco Special 2026. Lo spettacolo, che quest’anno presenta diverse novità, può essere seguito anche in streaming. La trasmissione si svolge in diretta televisiva e coinvolge diversi artisti e partecipanti che si esibiscono sul palco. La puntata mette in evidenza le esibizioni e le esclusive performance previste per questa edizione.

Questa sera, sabato 2 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la quarta puntata di Dalla strada al palco Special, la nuova edizione dello show che quest’anno vede tante novità. A cominciare dal fatto che non ci sarà una vera e propria conduzione, ma una giuria d’eccezione formata da Bianca Guaccero, Carlo Conti (ideatore del format), Mara Venier e Nino Frassica. Dove vedere Dalla strada al palco Special in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Il talent, come detto, va in onda il venerdì sera (o il sabato) alle ore 21,30 su Rai 1. Il programma si rinnova con una formula inedita che mette al centro il racconto e le esibizioni degli artisti, dando vita a un people show corale.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Dalla strada al palco Special 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la quarta puntata Sanremo 2026 - Serata Cover: la classifica finale Notizie correlate Dalla strada al palco Special 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataDalla strada al palco Special 2026 streaming e diretta tv: dove vedere prima puntata Questa sera, venerdì 10 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va... Dalla strada al palco Special 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntataDalla strada al palco Special 2026 streaming e diretta tv: dove vedere seconda puntata Questa sera, venerdì 17 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Dalla Strada al Palco Special su Rai 1: le anticipazioni del 24 aprile; Stasera in TV: Dalla strada al palco Special su Rai 1, ospiti e anticipazioni della puntata del 24 aprile; Dalla strada al palco - S2026E3 - Puntata del 24/04/2026 - Video; Dalla strada al palco, anticipazioni del 24 aprile: gli ospiti della terza puntata. ‘Dalla strada al palco special’ su Rai 1: ospiti e giuria d’eccezioneUn nuovo e atteso appuntamento con ‘Dalla strada al palco special’ andrà in onda in prima serata su Rai 1 questo sabato, 2 maggio. Il programma si conferma una vetrina inclusiva per la valorizzazione ... it.blastingnews.com Perché Dalla strada al palco Special 2026 non va in onda questa sera: il motivo, 1 maggioPerché Dalla strada al palco Special 2026 non va in onda questa sera: il motivo, 1 maggio su Rai 1. Per non scontrarsi con il concertone ... tpi.it La grande festa di "Dalla strada al palco - Special" continua, questa volta di sabato sera! Appuntamento oggi alle 21.30 su Rai1, accessibile con sottotitoli a pagina 777 di Televideo a cura di #RaiPubblicaUtilità - facebook.com facebook