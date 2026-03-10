MisSconosciute voci ritrovate e stampe ribelli nella Bassa modenese

Scherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Il panorama culturale di Concordia si arricchisce di un appuntamento che promette di scuotere la polvere dai libri di storia e restituire voce a chi è rimasta troppo a lungo nell'ombra. Sabato 14 marzo, a partire dalle ore 17:30, i locali della Cooperativa culturale G. Malavasi in via Carducci 6 ospiteranno un evento poliedrico che unisce la riscoperta letteraria alla pratica creativa del riuso. Il cuore della serata sarà dedicato a un interrogativo necessario: quante donne hanno effettivamente cambiato il... 🔗 Leggi su Modenatoday.it

