dado vegetale fatto in casa come prepararlo e conservarlo

Il dado vegetale fatto in casa è un modo semplice per arricchire molte pietanze con un tocco di sapore naturale. Si prepara utilizzando verdure fresche tritate e cotte, poi conservate in piccoli contenitori o barattoli. La preparazione richiede tempi di cottura e successiva conservazione in frigorifero o freezer. Questo metodo permette di avere a disposizione un ingrediente versatile, ideale per insaporire brodi, zuppe e risotti senza ricorrere a prodotti confezionati.

C’è un ingrediente che usiamo quasi ogni giorno in cucina, spesso senza pensarci: il dado. Va nel brodo, nelle zuppe, nei risotti, in mille preparazioni diverse. Prepararlo in casa richiede davvero poco tempo, ovviamente senza ricorrere ad altri ingredienti per aumentarne la sapidità. Perché preparare il dado vegetale fatto in casa. Il motivo principale è uno solo: sappiamo esattamente cosa c’è dentro, solo verdure fresche, selezionate da noi, al supermercato o dal fruttivendolo di fiducia, sale e un filo d’olio. Per chi cucina spesso con il dado – e in molte ricette della cucina italiana il dado è praticamente un ingrediente fisso – fare la versione casalinga è un must irrinunciabile.🔗 Leggi su Dilei.it

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DADO VEGETALE Fatto in Casa | Ricetta Facile per Brodo Sano, Gustoso e Naturale

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