concentrato di pomodoro come farlo e conservarlo

Il concentrato di pomodoro è un ingrediente che molte persone hanno in casa, ma spesso non sanno come prepararlo e conservarlo correttamente. In questo articolo si illustrano le tecniche più semplici per realizzarlo in modo casalingo e le modalità per mantenerlo fresco più a lungo. Vengono inoltre fornite indicazioni pratiche per conservarlo senza rischi di deterioramento.

C’è un ingrediente che spesso troviamo in dispensa senza sapere bene come valorizzarlo al massimo: il concentrato di pomodoro. Ne serve appena un solo cucchiaio per il sugo, per dare carattere a uno spezzatino o a una zuppa. È alla base della cucina italiana e, sì, possiamo farlo in casa e non dobbiamo per forza comprarlo: vediamo come si prepara, la conservazione e i mille usi. Cos’è il concentrato di pomodoro. Per capire davvero cosa sia il concentrato di pomodoro, partiamo dalla sua essenza: è la polpa del pomodoro portata all’estremo. Attraverso una cottura lunga e paziente, l’acqua contenuta nel frutto evapora quasi completamente, e così otteniamo una sorta di crema densa, rossa, intensissima per colore e sapore. 🔗 Leggi su Dilei.it

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