Crysis 3, uscito nel 2013, utilizza un motore grafico ancora in grado di offrire prestazioni visive sorprendenti rispetto a molti titoli recenti. Nonostante siano passati diversi anni, il motore del gioco riesce a competere con le tecnologie più recenti. Tuttavia, la versione Remastered mostra alcune differenze rispetto all'originale, risultando meno performante su PC. La discussione riguarda principalmente le capacità tecniche del motore e le scelte di sviluppo della versione aggiornata.

? Cosa scoprirai Come fa un motore del 2013 a superare i titoli moderni?. Perché la versione Remastered risulta inferiore all'originale su PC?. Quali dettagli della vegetazione rendono l'ambiente più vivo dei competitor?. Dove è finito il progetto per il nuovo Crysis 4?.? In Breve Modellazione del volto di Psycho eccelle dopo 13 anni dal debutto originale.. La vegetazione reagisce dinamicamente al vento e alle esplosioni nella New York post-apocalittica.. Prophet può abbattere vagoni ferroviari sospesi per colpire i pattugliatori nemici.. L'assenza di Crysis 4 genera incertezza dopo un breve annuncio di Crytek.. Dopo 13 anni dal debutto originale, il titolo Crysis 3 continua a mostrare una qualità visiva sorprendente, superando diverse produzioni moderne nonostante l’assenza di tecnologie recenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crysis 3: il motore grafico del 2013 batte ancora i titoli moderni

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