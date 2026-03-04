krug il carattere del 2013

Nell’annata 2013, la maison Krug ha concentrato la sua produzione principalmente sullo Chardonnay, che ha rappresentato il cuore della collezione di quell’anno. La denominazione si distingue per la scelta di questa varietà, sottolineando l’importanza di questa uva nella creazione dei suoi champagne. La maison ha presentato una serie di bottiglie che riflettono le caratteristiche distintive di quella vendemmia.

La chef de cave di Krug, Julie Cavil, così spiega le caratteristiche del 2013: “Gli Chardonnay, rivelati dalle circostanze dell’anno, hanno espresso il loro pieno potenziale aromatico agrumato, esibendo note fresche, vivaci, precise ed eleganti. Gli storici appezzamenti della Maison, tra cui Ambonnay e il versante sud della Montagne de Reims, hanno dato risalto in modo particolare alla struttura lunga e schietta dei Pinot Noir. Infine, i Meunier hanno apportato tensione e linearità all’assemblaggio finale”. Krug 2013 è la vibrante espressione di un’annata dal clima davvero peculiare, fresca e piovosa, che il comitato di degustazione della maison fondata a Reims nel 1843 da Jooseph Krug ha voluto definire “Exalted Citrus”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

