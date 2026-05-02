cronache di una generazione spaesata

Dal 12 al 17 maggio 2026, la Sala Tre ospiterà “Gente spaesata”, uno spettacolo di drammaturgia originale e regia di Sofia Russotto. Sul palco ci saranno Michele Eburnea, Filippo Marone e Gaja Masciale. La rappresentazione affronta il tema di una generazione che si sente persa e disorientata. L’evento si inserisce nel calendario di iniziative teatrali della stagione.

Dal 12 al 17 maggio 2026 la Sala Tre ospita “Gente spaesata”, drammaturgia originale e regia di Sofia Russotto, con Michele Eburnea, Filippo Marone e Gaja Masciale. Produzione di Colline Far, con il sostegno di BeiRicordi. Una casa qualsiasi, una notte qualsiasi. Due ragazzi scandiscono il passare delle ore tra musica ad alto volume, alcol, cocaina, e discorsi inconcludenti su come cambiare il mondo. Un muro di casse e una consolle da dj diventano la scenografia che fa da cornice alla vicenda. L’equilibrio si incrina all’arrivo di una giovane donna, diventata madre troppo presto, senza un padre riconosciuto. Il testo si sviluppa su tre...🔗 Leggi su Linkiesta.it

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