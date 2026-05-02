Lunedì 4 maggio 2026 alle 18:30 si giocherà la partita tra Cremonese e Lazio. La squadra ospite, ormai fuori dalla corsa per la qualificazione in campionato, mira a mantenere alta la concentrazione in vista della finale di Coppa Italia. Le formazioni ufficiali e le quote sono state già pubblicate, mentre i pronostici indicano una partita aperta, con entrambe le squadre che cercano di ottenere un risultato positivo.

La Lazio ha ormai poco da chiedere al campionato ma vuole arrivare con la giusta testa alla finale di Coppa Italia e quindi vuole far bene anche nella trasferta di lunedì sul campo della Cremonese. I biancocelesti se la giocano per centrare l’ottavo posto, tallonati da Bologna, Sassuolo e Udinese, che sarebbe comunque un traguardo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Cremonese-Lazio (lunedì 04 maggio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici

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