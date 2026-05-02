Cosa fare in questo weekend lungo a Venezia e dintorni dall' 1 al 3 maggio

In questo fine settimana lungo a Venezia e nelle zone vicine, dal primo al tre maggio, si svolgeranno numerosi eventi. Ci saranno concerti di musica dal vivo, esposizioni di fumetti, mercatini di fiori e sagre gastronomiche. Diverse iniziative culturali e ricreative si svolgeranno in vari luoghi, offrendo opportunità di svago per residenti e visitatori. La programmazione comprende anche eventi dedicati alle tradizioni locali e alle attività all’aperto.

Concerti, fumetti, fiori, mercatini, sagre, sono tanti gli eventi in programma nel veneziano questo weekend, dall'1 al 3 maggio 2026. Impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece trovate il programma completo.Eventi topVenezia Comics a Forte Marghera, il.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Dove andare nel 2026 I nostri consigli di viaggio mese per mese Notizie correlate Cosa fare in questo weekend lungo a Venezia e dintorni, dal 1 al 3 maggioConcerti, comix, fiori, mercatini, sagre, sono tanti gli eventi in programma nel veneziano questo weekend, dal 1 al 3 maggio 2026, impossibile... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Weekend a Milano: dal 1° al 3 maggio; Cosa fare questa settimana a Firenze e dintorni; Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 25 e domenica 26 aprile; Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni, dal 24 al 26 aprile. Ponte dell’Immacolata 2025: cosa fare in Italia l’8 dicembre/ Sagre, mercatini e…: da Milano al TrentinoScopriamo insieme cosa fare il ponte dell'Immacolata 2025 in Italia, gli eventi principali, le sagre e i mercatini in programma in questo weekend Cosa fare durante il ponte dell’Immacolata 2025? Quest ... ilsussidiario.net Musk rilancia i dati del 2025: il record negativo di nascite dall'Unità a oggi e il crollo della fecondità a 1,14 figli per donna. Cosa fare invertire rotta - facebook.com facebook Stagione balneare 2026, cosa si può fare (e cosa no) sulle spiagge di Roma ift.tt/oJC8NiF x.com