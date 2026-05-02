Corto circuito a Malpensa fumo in aeroporto | l' intervento dei vigili del fuoco

Nella mattinata di sabato 2 maggio, si è sviluppato un incendio a Malpensa, con fumo visibile all’interno dell’aeroporto. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per gestire la situazione e mettere in sicurezza le aree interessate. Non si sono registrati feriti. La presenza di fumo ha causato alcune restrizioni temporanee ai voli e disagi tra i passeggeri presenti nello scalo.

Momenti di apprensione nella mattinata di sabato 2 maggio presso lo scalo internazionale di Milano Malpensa. Un corto circuito a una centralina telefonica ha provocato del fumo di un locale tecnico dell'aeroporto non aperto al pubblico, attivando immediatamente la macchina dei soccorsi e il.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Corto circuito a Malpensa, fumo al Terminal 1: l'intervento dei vigili del fuocoMomenti di apprensione nella mattinata di sabato 2 maggio presso lo scalo internazionale di Milano Malpensa. Leggi anche: Fumo denso e baracca a fuoco: intervento dei vigili del fuoco Tutti gli aggiornamenti Malpensa, corto circuito e principio di incendio al Terminal 1: intervento dei Vigili del fuocoL’allarme è scattato nel tunnel di servizio dell’aeroporto di Milano Malpensa, dove si è sviluppato del fumo rapidamente gestito dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto ... varesenews.it Corto circuito a Malpensa, fumo al Terminal 1: l'intervento dei vigili del fuocoUn guasto a una centralina ha fatto scattare il piano d'emergenza nello scalo: vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza il tunnel dei fornitori ... milanotoday.it