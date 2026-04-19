Controlli notturni dei carabinieri | 2 persone arrestate e 8 denunciate

Nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile, i carabinieri della Compagnia di Caserta hanno effettuato controlli notturni in diversi quartieri della città. Durante l'operazione, sono state arrestate due persone e altre otto sono state denunciate. Le forze dell'ordine hanno verificato numerosi soggetti e veicoli, sequestrando materiali e segnalando alcune infrazioni alle autorità competenti. L’attività si inserisce in un’operazione volta a contrastare l’illegalità nella zona.

Nella notte appena trascorsa (tra sabato 18 e domenica 19 aprile) i carabinieri della Compagnia di Caserta hanno eseguito, nell'ambito di un servizio coordinato, un'attività di contrasto all'illegalità diffusa. Due persone sono state arrestate e altre otto sono state denunciate in stato di.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Bracciano. Controlli a 360° da parte dei Carabinieri. Tre persone arrestate e 8 denunciate all’Autorità GiudiziariaCronache Cittadine BRACCIANO – I Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno attuato un servizio di prevenzione e repressione dei reati, seguendo... Leggi anche: Controlli a tappeto dei carabinieri: 9 persone denunciate Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Ferrara, controlli notturni dei Carabinieri in via Wagner; Rivarolo Canavese: controlli notturni dei carabinieri su locali e strade del centro; Soresina: controlli notturni dei Carabinieri, fermato automobilista ubriaco e senza patente; Tentato furto a Fossato di Vico, forzata la porta di una casa. Intensificati i controlli dei Carabinieri. Raffica di controlli dei carabinieri nel Crotonese: arresti e denunceCROTONE Proseguono con intensità crescente i controlli dei carabinieri del Comando Provinciale di Crotone nell’ambito delle attività finalizzate alla tutela della sicurezza pubblica e al contrasto dei ... corrieredellacalabria.it Maxi operazione dei Carabinieri nella movida di Colleferro: controlli su locali e strade, denunce e sanzioniControlli straordinari dei Carabinieri nell’area della movida di Colleferro per garantire sicurezza urbana e prevenire fenomeni di illegalità. Nelle ... castellinotizie.it Sul fronte della sicurezza stradale, la Polizia Municipale di Verona ha intensificato i controlli notturni sulla guida in stato di ebbrezza, con sei denunciati per tassi alcolemici superiori a 0,8 gr/l e tra questi anche un conducente di monopattino, trovato con un tas facebook