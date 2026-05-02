Il 1° maggio, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento ha effettuato verifiche e controlli sul territorio, concentrandosi principalmente sulle attività produttive e sulla circolazione ad alta velocità. Il Maggiore Ragano ha spiegato che le operazioni sono state mirate a garantire la sicurezza durante il ponte, con particolare attenzione alle zone di maggiore afflusso e alle aree commerciali. Le attività di prevenzione sono durate tutto il giorno e hanno coinvolto diversi reparti dell’arma.

Tempo di lettura: 2 minuti Un’attenta attività di prevenzione e di controllo del territorio è stata messa in campo dal Comando Provinciale Carabinieri di Benevento in occasione del ponte del 1° maggio. Il Maggiore Gaetano Ragano, comandante della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, ha incontrato la Stampa a San Marco dei Cavoti in piazza Risorgimento per illustrare l’operazione pianificata dal colonello comandante provinciale Marco Keten per il contrasto ai reati. In campo i militari delle Compagnie di Benevento, Cerreto Sannita, Montesarchio e ovviamente San Bartolomeo in Galdo. “Il servizio – ha sottolineato Ragano – è stato rafforzato ad ampio raggio per il controllo e la prevenzione di ogni tipo di reato sul territorio.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Controlli e prevenzione dei Carabinieri il 1° maggio, il Maggiore Ragano: “Focus su attività produttive e Alta Velocità”

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