Controlli a tappeto sulle strade di Imola | 350 identificati e tre denunce

Nei giorni scorsi, i carabinieri di Imola hanno effettuato un servizio di controllo del territorio che ha coinvolto diverse strade della zona. Durante le operazioni sono state identificate 350 persone e controllati circa 300 veicoli. Inoltre, sono state presentate tre denunce, anche se i dettagli relativi ai reati non sono stati comunicati. L’attività ha interessato principalmente le aree più frequentate del circondario.

Nei giorni scorsi i carabinieri di Imola hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio che ha portato all'identificazione di 350 persone e 300 veicoli durante i pattugliamenti delle strade del circondario. Insieme ai militari imolesi anche il Battaglione compagnie.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Bari, weekend di controlli a tappeto: oltre 500 identificati e tre arresti dopo inseguimenti in centroIl bilancio delle attività messe in campo dalla Polizia nel fine settimana appena trascorso: verifiche anche nei locali e in centro scommesse... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sicurezza, a San Donato controlli a tappeto su bus e metrò al terminal M3; Controlli a tappeto a Porto Torres, Sorso e Sennori: sanzionati sei locali; Controlli a tappeto su slot machine e VLT a Rescaldina: nove sanzioni; Controlli a tappeto sulle strade di Imola: 350 identificati e tre denunce. Controlli a tappeto 2026, nel mirino del Fisco le spese mediche con Tessera SanitariaDisposti controlli a tappeto sulle dichiarazioni dei redditi con agevolazioni fiscali per le spese mediche e rimborsi. Ecco chi deve fare attenzione e come sono effettuate le verifiche. money.it Focus ’Ndrangheta, controlli a tappeto a Crotone: chiusa attività in un garageL’operazione disposta dal Questore dopo il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Verifiche su attività commerciali, filiera ittica, persone e veicoli: 99 soggetti con precedenti ... corrieredellacalabria.it San Salvo - Nell’ultimo consiglio comunale, il Pd ha chiesto maggiori controlli contro gli episodi di vandalismo. La sindaca De Nicolis, replicando, ha annunciato che ci sarà un processo contro un minore per i danni a un parchetto per i quali fu presentata la de - facebook.com facebook Controlli a tappeto sulle strade di Imola: 350 identificati e tre denunce x.com